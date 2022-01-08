Евролига перенесла второй матч тура с участием российского клуба

Руководство Евролиги удовлетворило запрос казанского УНИКСа о переносе матча 20-го тура регулярного чемпионата с «Монако», сообщает официальный сайт лиги.



Игра должна была пройти 11 января. Казанцы сделали запрос о переносе встречи из-за вспышки коронавируса в коллективе. Из-за большого числа заболевших казанцам не удалось набрать восемь игроков — это минимальный состав, необходимый для того, чтобы матч состоялся.



Напомним, ранее матч «Зенит» — АСВЕЛ в 20-м туре регулярного чемпионата Евролиги был перенесён из-за выявления случаев заражения ковидом в составе российского клуба.



В 19-м туре Евролиги были отменены все девять матчей из-за коронавируса. На следующей неделе команды Евролиги должны сыграть по два матча.