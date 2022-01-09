Леброн Джеймс опубликовал резкий пост, набравший более миллиона лайков

37-летний лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выложил в своём «инстаграме» пост, который собрал более миллиона лайков.

«Я из того поколения, где быть ненавистником не круто. Видите ли, социальные сети заставили всех думать, что они знаменитости. Но что вы все сделали такого, что стоит отметить? У всех одинаковые личности и характеры. Овцы только множатся, это дерьмо опустошает», — написал Джеймс.

Публикация доступна в «инстаграме» Леброна Джеймса.

Напомним, вчера, 8 января, Джеймс побил рекорд Майкла Джордана и установил уникальное достижение в истории НБА. Он стал самым возрастным игроком в истории НБА, который набирал по 25 очков в 10 матчах подряд. В последнем матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой» «Лос-Анджелес» одержал победу со счётом 134:118.