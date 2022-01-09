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Турецкий новичок НБА повторил достижение Шакила О'Нила

Турецкий новичок НБА повторил достижение Шакила О'Нила
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Игрок «Майами Хит» Омер Юртсевен стал первым новичком со времён Шакила О'Нила, который в четырёх матчах НБА подряд сделал 15+ подборов.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной Соединённых Штатов Америки Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Недавно О'Нил рассказал, как вскоре после подписания семилетнего контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс» на $ 120 млн потратил $ 9 млн всего за один день. Всему виной подоходный налог, который в Калифорнии в то время был на 50% выше, чем во Флориде, где Шакил проживал до перехода в «Лейкерс».

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