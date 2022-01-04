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Шакил О'Нил рассказал, как потратил $ 9 млн за один день

Шакил О'Нил рассказал, как потратил $ 9 млн за один день
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Легендарный центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил рассказал, как вскоре после подписания семилетнего контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс» на $ 120 миллионов потратил $ 9 млн всего за один день. Это произошло по приезде Шакила в Лос-Анджелес.

«Я ходил и смотрел на всё вокруг. Сколько стоит этот «Роллс-ройс»? $ 300,000? Возьму сразу три. Всё тратил наличными», — сказал Шакил в подкасте The GaryVee.

Покупки О'Нила продолжились, и в итоге он потратил $ 9 млн за один день. А как позже ему сообщил его бухгалтер, сумма была даже выше. Всему виной подоходный налог, который в Калифорнии в то время был на 50% выше, чем во Флориде, где Шакил проживал до перехода в «Лейкерс».

Ранее О'Нил рассказал, что Мэджик Джонсон был для него самой влиятельной звездой НБА.

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