Шакил О'Нил рассказал, как потратил $ 9 млн за один день

Легендарный центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил рассказал, как вскоре после подписания семилетнего контракта с «Лос-Анджелес Лейкерс» на $ 120 миллионов потратил $ 9 млн всего за один день. Это произошло по приезде Шакила в Лос-Анджелес.

«Я ходил и смотрел на всё вокруг. Сколько стоит этот «Роллс-ройс»? $ 300,000? Возьму сразу три. Всё тратил наличными», — сказал Шакил в подкасте The GaryVee.



Покупки О'Нила продолжились, и в итоге он потратил $ 9 млн за один день. А как позже ему сообщил его бухгалтер, сумма была даже выше. Всему виной подоходный налог, который в Калифорнии в то время был на 50% выше, чем во Флориде, где Шакил проживал до перехода в «Лейкерс».



Ранее О'Нил рассказал, что Мэджик Джонсон был для него самой влиятельной звездой НБА.