Журналистка жёстко упала на пол из-за действий игроков «Клипперс»

Журналистка Кристина Пинк сильно упала на паркет после интервью с атакующим защитником «Лос-Анджелес Клипперс» Амиром Коффи.

Игрок стал одним из главных героев команды во время победного матча с «Атлантой Хоукс» (106:93). Коффи записал на свой счёт 21 очко, 5 подборов и 3 передачи. Сразу после игры у баскетболиста начали брать интервью, однако Теренс Мэнн и Реджи Джексон решили подшутить над одноклубником и облили его водой. Спустя время журналистка поскользнулась как раз на том участке, где была пролита вода.

ВИДЕО

После 41 игры регулярного чемпионата «Клипперс» идут на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. У команды 20 побед и 21 поражение. Лидирует «Голден Стэйт Уорриорз» — 39:9.