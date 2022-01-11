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Лука Дончич установил новый рекорд НБА

Лука Дончич установил новый рекорд НБА
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Словенский баскетболист «Даллас Маверикс» Лука Дончич оформил трипл-дабл (24-14-14) в игре с «Чикаго Буллз» (113:99). Теперь на его счету 39 трипл-даблов в НБА, что является рекордом лиги среди игроков до 23 лет. Дончич превзошёл легендарного Оскара Робертсона (38).

В нынешнем сезоне Дончич набирает 24,8 очка, 8,2 подбора и 9,0 передачи в среднем за игру. Стоит отметить, что словенец пропустил практически все декабрьские матчи. Сначала баскетболист получил травму, а затем заразился коронавирусом.

Дончич был выбран на драфте НБА в 2018 году под 5-м номером «Атлантой Хоукс», которая сразу же обменяла его в «Даллас» на задрафтованного третьим Трея Янга. Средние показатели Луки в плей-офф-2021 составили 35,7 очка, 10,3 передачи и 7,9 подбора за 40,1 минуты при точности двухочковых 54,2% и трёхочковых 40,8%.

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