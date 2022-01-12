ЦСКА разгромил «Панатинаикос» с разницей +24 в Евролиге

Завершился матч 20-го тура Евролиги, в котором греческий «Панатинаикос» принимал на своей площадке московский ЦСКА. Счёт встречи — 98:74 в пользу армейцев.
Уже в первой четверти армейцы начали показывать своё превосходство и постепенно увеличивать своё преимущество (26:20), но главные события развернулись во второй десятиминутке, в которой российский клуб совершил огромный рывок, оторвавшись от соперника аж на 27 очков (60:33).
После этого оставшаяся часть игры больше походила на формальность. В третьей четверти хозяева оказались сильнее (22:17), а в заключительном отрезке матча чуть лучше себя показали армейцы (21:19).
После этой победы ЦСКА идёт на 7-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 11 побед и 7 поражений. «Панатинаикос» — 17-й (4-14).
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