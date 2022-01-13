Тимофей Мозгов уверенно дебютировал в новом клубе и жёстко ответил на вопрос об НБА

Центровой Тимофей Мозгов в дебютном матче за московскую «Руну» помог команде одержать уверенную победу над «ЦОП-Локомотив-Кубань» (83:66), набрав 15 очков, сделав 8 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 3 потери за 18,5 минуты.

Примечательно, что в команде «ЦОП-Локомотив-Кубань» сейчас выступает бывший партнёр Тимофея по сборной Алексей Жуканенко.

«Выиграли матч, это самое важное, больше нечего говорить. Но могли сыграть лучше.



С Лёхой Жуканенко давно знакомы, ещё со времен царя Гороха, как говорят, поэтому, конечно, приятно. В последние пару лет редко общались, врать не буду, мы не лучшие друзья, но переписываемся иногда.



Поздравил ли меня кто-нибудь из НБА с новой командой? Думаете, они знают, что я подписал контракт? Им не всё равно (в оригинале применено более жёсткое слово — прим. «Чемпионата»)?», — приводит слова Мозгова телеграм-канал «Свободный агент».