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«Голден Стэйт» разгромил «Чикаго» с разницей в +42

«Голден Стэйт» разгромил «Чикаго» с разницей в +42
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стейт Уорриорз» разгромил лидера Восточной конференции «Чикаго Буллз» со счётом 138:96 в гостях. Встреча прошла на площадке «Юнайтед-центр» в Чикаго (США). «Чикаго» не спасли ни 20 очков Коби Уайта, ни дабл-дабл Николы Вучевича (19 очков, 14 подборов). В «Голден Стэйт» самым результативным игроком стал Жонатан Куминга с 25 очками. Его одноклубник Кевон Луни оформил дабл-дабл из 10 очков и 12 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
15 января 2022, суббота. 03:30 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
96 : 138
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Чикаго Буллз: Уайт - 20, Вучевич - 19, Дерозан - 17, Болл - 15, Симонович - 8, Маккинни - 7, Томас - 6, Брэдли - 2, Дотсон - 2, Hill, Браун, Грин, Джонс, Досунму, Карузо, Кук, Лавин, Уильямс
Голден Стэйт Уорриорз: Куминга - 25, Пул - 22, Уиггинс - 21, Карри - 19, Ли - 11, Луни - 10, Портер - 9, Тоскано-Андерсон - 7, Бьелица - 6, Игуодала - 5, Кьоцца - 3, Грин, Муди, Пэйтон II, Томпсон, Уайзмен, Уэзерспун

В другой игре «Детрой Пистонс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев в овертайме счётом 103:87. Самым результативным в составе гостей стал Фред Ванвлит, который записал в свой актив дабл-дабл из 24 очков и 10 передач. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Трей Лайлз (21 очко).

НБА - регулярный чемпионат
15 января 2022, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
103 : 87
Торонто Рэпторс
Торонто
Детройт Пистонс: Лайлз - 21, Диалло - 18, Каннингем - 18, Бей - 15, Джексон - 13, Джозеф - 9, Хейз - 5, Ли - 3, Стюарт - 1, Гарза, Грант, Джексон, Ливерс, Макгрудер, Олиник, Пикетт, Смит, Стэнли
Торонто Рэпторс: Ванвлит - 24, Сиакам - 23, Ануноби - 16, Буше - 10, Барнс - 8, Ачиува - 4, Ватанабэ - 2, Берч, Бонга, Бэнтон, Горан Драгич, Джонсон, Михайлюк, Трент-мл., Уилсон, Флинн, Шампани

В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» принимал «Финикс Санз» из Бостона. Встреча прошла на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась поражением хозяев со счётом 94:112. В «Инидиане» отличися Джастин Холидэй, у него 25 очков. Самым заметным игроком гостей стал Девин Букер, набравший 35 очков. Его одноклубник центровой Деандре Эйтон сделал дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
15 января 2022, суббота. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
94 : 112
Финикс Санз
Финикс
Индиана Пэйсерс: Холидэй - 25, ЛеВерт - 20, Сабонис - 14, Крэйг - 8, Дуарте - 7, Бриссетт - 6, Stephenson - 5, Тёрнер - 5, Sykes - 4, Taylor, Битадзе, Брогдон, Вашингтон, Джексон, Лэмб, Макконнелл, Уоррен
Финикс Санз: Букер - 35, Эйтон - 27, Пол - 12, Пэйн - 11, Краудер - 8, Шамет - 8, Макги - 7, Бриджес - 4, Bass, Бийомбо, Джонсон, Камински, Надер, Пэйтон, Смит, Уэйнрайт, Шарич

В другом поединке «Филадельфию Сиксерс» выиграла со счётом 111:99 у команды «Бостон Селтикс» на стадионе Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Существенный вклад в победу «Филадельфии» внёс Джоэл Эмбиид совим дабл-даблом из 25 очков и 13 подборов. Ц гостей дабл-даблом отметился Джейсон Тейтум (20 очков и 11 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
15 января 2022, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
111 : 99
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 25, Макси - 23, Карри - 17, Харрис - 17, Драммонд - 9, Тибулл - 8, Коркмаз - 7, Ньянг - 5, Key, Powell, Браун, Бэсси, Грин, Джо, Милтон, Рид, Симмонс, Спрингер
Бостон Селтикс: Браун - 21, Тейтум - 20, Притчард - 17, Уильямс - 12, Несмит - 10, Ричардсон - 5, Уильямс - 5, Хорфорд - 5, Фернанду - 2, Лэнгфорд - 1, Шрёдер - 1, Кантер, Смарт, Томас, Хозер, Эрнангомес

Также «Шарлотт Хорнетс» уступила «Орландо Мэджик» (109:116) на домашнем стадионе Спектрум-центр (Шарлотт).

НБА - регулярный чемпионат
15 января 2022, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
109 : 116
Орландо Мэджик
Орландо
Шарлотт Хорнетс: Болл - 23, Бриджес - 20, Розир - 19, Хэйворд - 18, Пламли - 10, Макдэниелс - 7, Вашингтон - 4, Мартин - 4, Смит - 4, Букнайт, Джонс, Кулбока, Кэри, Льюис, Ричардс, Тор, Убре
Орландо Мэджик: Вагнер - 26, Вагнер - 19, Харрис - 18, Саггс - 12, Лопес - 10, Росс - 10, Энтони - 8, Хэмптон - 7, Океке - 6, Айзек, Бамба, Браздейкис, Картер, Картер-Уильямс, Мур, Скофилд, Фульц
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