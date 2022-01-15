«Голден Стэйт» разгромил «Чикаго» с разницей в +42

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Голден Стейт Уорриорз» разгромил лидера Восточной конференции «Чикаго Буллз» со счётом 138:96 в гостях. Встреча прошла на площадке «Юнайтед-центр» в Чикаго (США). «Чикаго» не спасли ни 20 очков Коби Уайта, ни дабл-дабл Николы Вучевича (19 очков, 14 подборов). В «Голден Стэйт» самым результативным игроком стал Жонатан Куминга с 25 очками. Его одноклубник Кевон Луни оформил дабл-дабл из 10 очков и 12 подборов.

В другой игре «Детрой Пистонс» принимал «Торонто Рэпторс». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев в овертайме счётом 103:87. Самым результативным в составе гостей стал Фред Ванвлит, который записал в свой актив дабл-дабл из 24 очков и 10 передач. Лучшей результативностью в составе хозяев отметился Трей Лайлз (21 очко).

В параллельном матче «Индиана Пэйсерс» принимал «Финикс Санз» из Бостона. Встреча прошла на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» и завершилась поражением хозяев со счётом 94:112. В «Инидиане» отличися Джастин Холидэй, у него 25 очков. Самым заметным игроком гостей стал Девин Букер, набравший 35 очков. Его одноклубник центровой Деандре Эйтон сделал дабл-дабл из 27 очков и 12 подборов.

В другом поединке «Филадельфию Сиксерс» выиграла со счётом 111:99 у команды «Бостон Селтикс» на стадионе Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Существенный вклад в победу «Филадельфии» внёс Джоэл Эмбиид совим дабл-даблом из 25 очков и 13 подборов. Ц гостей дабл-даблом отметился Джейсон Тейтум (20 очков и 11 подборов).

Также «Шарлотт Хорнетс» уступила «Орландо Мэджик» (109:116) на домашнем стадионе Спектрум-центр (Шарлотт).