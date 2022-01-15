Сложнейший бросок Майка Джеймса, шикарные блок-шоты игроков ЦСКА — в топ-10 тура Евролиги
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Евролига представила топ-10 моментов 21-го тура регулярного чемпионата.
В подборке представлены мощные блок-шоты тяжёлых форвардов ЦСКА Джоэла Боломбоя и Торнике Шенгелии, сложнейшее дальнее попадание совершившего перехват на чужой половине площадки защитника «Монако» Майка Джеймса, сокрушительные данки баскетболистов «Реала» Джеффри Тэйлора и Венсана Пуарье, красивый бросок сверху центрового «Анадолу Эфес» Брайанта Данстона после передачи разыгрывающего Шейна Ларкина, красивый блок-шот центрового «Монако» Донатаса Мотеюнаса. Лучший момент тура — зверский путбэк-данк форварда «Баварии» Дешона Томаса в матче с «Монако».
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
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