Джей Ар Холден: русские — везде. Вас полно в каждом американском городе

Бывший баскетболист ЦСКА и сборной России Джей Ар Холден рассказал, что российские болельщики в США по-прежнему помнят его и оказывают знаки внимания.
«Русские – везде. Вас полно в каждом американском городе. И мне приятно ощущать себя небольшой частью этого огромного комьюнити.
Недавно гулял по Чикаго и слышу мне кричат: «Эй, приятель, спасибо за 2007 год». В Нью-Йорке было то же самое. Это сводит меня с ума, меня до сих пор очень любят в России и, конечно, я тоже очень люблю Россию.
Скажу вам так, рано или поздно я точно приеду к вам, хотя бы на несколько дней», — рассказал Холден в интервью YouTube-каналу «Дай мяч».
Джон Роберт Холден заключил многомиллионный контракт с московским ЦСКА в 2002 году. В первом сезоне он помог своему новому клубу выйти в «Финал четырёх» Евролиги, а в следующие семь лет ЦСКА с ним в составе неизменно достигал этой стадии, дважды выиграв главный баскетбольный турнир континента. 16 июня 2011 года после победы в очередном чемпионате России объявил о завершении карьеры.
Холден — первый в истории чернокожий баскетболист сборной России. В финальном матче чемпионата Европы 2007 года Джей Ар забросил победный мяч в корзину сборной Испании, принеся национальной команде титул чемпиона.
- 15 января 2022
-
17:25
-
16:23
-
15:21
-
15:03
-
14:40
-
13:31
-
13:30
-
12:16
-
11:18
-
10:31
-
09:36
-
08:39
-
06:18
-
00:35
-
00:02
- 14 января 2022
-
22:56
-
21:59
-
20:58
-
19:55
-
18:47
-
17:54
-
16:41
-
15:21
-
15:14
-
15:00
-
13:35
-
13:09
-
12:52
-
11:27
-
10:40
-
09:27
-
08:31
-
06:48
-
01:07
- 13 января 2022
-
23:50