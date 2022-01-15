Джей Ар Холден: русские — везде. Вас полно в каждом американском городе

Бывший баскетболист ЦСКА и сборной России Джей Ар Холден рассказал, что российские болельщики в США по-прежнему помнят его и оказывают знаки внимания.



«Русские – везде. Вас полно в каждом американском городе. И мне приятно ощущать себя небольшой частью этого огромного комьюнити.



Недавно гулял по Чикаго и слышу мне кричат: «Эй, приятель, спасибо за 2007 год». В Нью-Йорке было то же самое. Это сводит меня с ума, меня до сих пор очень любят в России и, конечно, я тоже очень люблю Россию.



Скажу вам так, рано или поздно я точно приеду к вам, хотя бы на несколько дней», — рассказал Холден в интервью YouTube-каналу «Дай мяч».

Джон Роберт Холден заключил многомиллионный контракт с московским ЦСКА в 2002 году. В первом сезоне он помог своему новому клубу выйти в «Финал четырёх» Евролиги, а в следующие семь лет ЦСКА с ним в составе неизменно достигал этой стадии, дважды выиграв главный баскетбольный турнир континента. 16 июня 2011 года после победы в очередном чемпионате России объявил о завершении карьеры.



Холден — первый в истории чернокожий баскетболист сборной России. В финальном матче чемпионата Европы 2007 года Джей Ар забросил победный мяч в корзину сборной Испании, принеся национальной команде титул чемпиона.