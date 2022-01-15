НБА опубликовала рейтинг претендентов на MVP. Леброн и Карри не входят в топ-5

Официальный сайт НБА представил свою версию рейтинга претендентов на звание самого ценного игрока регулярного чемпионата. Важно отметить, что этот рейтинг не оказывает влияния на итоговое определение обладателя награды MVP.



По версии аналитиков официального сайта, первое место в рейтинге занимает баскетболист «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, набирающий в среднем 28,5 очка, совершающий 11,5 подбора и отдающий 6,1 результативной передачи.



Второе место в рейтинге занял Никола Йокич из «Денвер Наггетс», третьим стал баскетболист «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.



Кроме того, в пятёрку сильнейших вошли Джоэл Эмбиид из «Филадельфии Сиксерс» и Демар Дерозан из «Чикаго Буллз».

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джйемс и разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри в рейтинг не попали.