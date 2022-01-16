«Лейкерс» проиграли «Денверу» с разницей -37, «Даллас» победил «Орландо»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Денвере (США), в котором на стадионе «Болл-Арена» «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержал «Денвер» со счётом 133:96.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Бонс Хиланд – 27 очков и 10 подборов. В «Лейкерс» выделился Леброн Джеймс, на его счету 25 очков.



В параллельном матче в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Маверикс» провёл игру с «Орландо Мэджик». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 108:92.



Самым результативным игроком у «Далласа» стал Лука Дончич, набравший 23 очка. Лучше всех у «Орландо» выступил Мориц Вагнер, у него 16 очков.

«Лейкерс» занимают в Западной конференции на данный момент 7 место, «Денвер» расположился на 6 месте, а «Далласа» стал пятым.