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«Лейкерс» проиграли «Денверу» с разницей -37, «Даллас» победил «Орландо»

«Лейкерс» проиграли «Денверу» с разницей -37, «Даллас» победил «Орландо»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Денвере (США), в котором на стадионе «Болл-Арена» «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в нём одержал «Денвер» со счётом 133:96.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Бонс Хиланд – 27 очков и 10 подборов. В «Лейкерс» выделился Леброн Джеймс, на его счету 25 очков.

В параллельном матче в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Маверикс» провёл игру с «Орландо Мэджик». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 108:92.

Самым результативным игроком у «Далласа» стал Лука Дончич, набравший 23 очка. Лучше всех у «Орландо» выступил Мориц Вагнер, у него 16 очков.

«Лейкерс» занимают в Западной конференции на данный момент 7 место, «Денвер» расположился на 6 месте, а «Далласа» стал пятым.

НБА - регулярный чемпионат
16 января 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
133 : 96
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Хиланд - 27, Грин - 26, Йокич - 17, Бартон - 12, Гордон - 11, Рид - 11, Моррис - 10, Кампаццо - 9, Ннаджи - 8, Эннис - 2, Бол, Дозьер, Маррей, Портер, Риверс, Ховард, Чанчар
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 25, Уэстбрук - 19, Ховард - 13, Ариза - 9, Бэйзмор - 6, Ривз - 5, Джордан - 4, Монк - 4, Брэдли - 3, Хортон-Такер - 3, Эллингтон - 3, Джонсон - 2, Джонс, Думбуйа, Дэвис, Нанн, Энтони
НБА - регулярный чемпионат
16 января 2022, воскресенье. 05:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
108 : 92
Орландо Мэджик
Орландо
Даллас Маверикс: Дончич - 23, Брансон - 19, Порзингис - 19, Хардуэй-младший - 17, Грин - 7, Пауэлл - 6, Баллок - 4, Браун - 3, Клебер - 3, Нтиликина - 3, Крисс - 2, Финни-Смит - 2, Браун, Бёрк, Марьянович, Пинсон
Орландо Мэджик: Вагнер - 16, Лопес - 16, Саггс - 16, Энтони - 12, Харрис - 7, Бамба - 6, Вагнер - 6, Океке - 6, Хэмптон - 6, Росс - 1, Айзек, Браздейкис, Картер, Картер-Уильямс, Мур, Скофилд, Фульц
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