Стефен Карри выбыл из-за травмы

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри продолжает испытывать болевые ощущения в правой руке, которую повредил в ходе последнего матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Чикаго Буллз» (138:96).



Как сообщил инсайдер The Athletic Энтони Слэйтер в своём «твиттере», из-за этого Карри будет вынужден пропустить встречу своей команды с клубом «Миннесота Тимбервулвз», который состоится завтра, 17 января. Начало — в 04:00 по московскому времени. Сколько именно будет вынужден пропустить Стефен пока не сообщается.



Стефен — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году.

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