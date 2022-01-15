Дрэймонд Грин назвал топ-5 игроков в истории НБА

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин составил список из пяти самых лучших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации.



В него он включил прославленного Майкла Джордана, лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, знаменитого баскетболиста «Лейкерс» Коби Брайанта, ещё одну легенду «Лос-Анджелеса» Мэджика Джонсона, а также своего одноклубника, разыгрывающего Стефена Карри.

Фото можно посмотреть на странице Bleacher Report в «Твиттере».

Ранее стало известно, что Грин уговорил тренерский штаб «Уорриорз» выпустить его в стартовой пятёрке на матч с «Кливленд Кавальерс» (96:82), несмотря на полученную во время разминки травму голени. Такое решение Дрэймонд принял ради Клэя Томпсона.