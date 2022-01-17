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ЦСКА обновил статус Уилла Клайберна и Семёна Антонова перед матчем с «Зенитом»

ЦСКА обновил статус Уилла Клайберна и Семёна Антонова перед матчем с «Зенитом»
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Стало известно, что игроки ЦСКА Уилл Клайберн и Семён Антонов не смогут принять участия в матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Напомним, игра состоится сегодня, 17 января, в 20 мск.

Антонов будет отсутствовать из-за простуды, а Клайберн продолжает восстановление после травмы бедра. Возвращение игрока ожидается на следующей неделе.

На данный момент ЦСКА идёт на втором месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея после 10 матчей 8 побед и 2 поражения. Их ближайший соперник «Зенит» идёт четвёртым (7 побед, 3 поражения).

Напомним, вчера также стало известно, что «Зенит» исключил из своей заявки на Единую лигу ВТБ литовского центрового Артураса Гудайтиса, заменив его на американского защитника Тайсона Картера.

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