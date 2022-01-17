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ЦСКА хочет подписать Луку Вильдосу. Игрок прояснил позицию по переходу

ЦСКА хочет подписать Луку Вильдосу. Игрок прояснил позицию по переходу
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Инсайдер Маттео Андреани в своём «твиттере» сообщил о том, что московский ЦСКА хочет подписать разыгрывающего Луку Вильдосу.

Несмотря на интерес со стороны армейцев, главным приоритетом игрока является его прежний клуб «Баскония».

Вильдоса в мае прошлого года заключил соглашение с «Нью-Йорк Никс», но не провёл за команду ни одного матча. В октябре Лука был отчислен.

На данный момент Вильдоса продолжает восстанавливаться после травмы.

На данный момент ЦСКА идёт на втором месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея после 10 матчей 8 побед и 2 поражения. Их ближайший соперник «Зенит» идёт четвёртым (7 побед, 3 поражения). Сегодня эти команды встретятся в регулярном чемпионате. Начало игры — в 20:00 мск.

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