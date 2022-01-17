Родман: я знаю Джини Басс с тех пор, как она снималась в Playboy. Мы встречались полгода

Член Зала славы, легендарный форвард Деннис Родман рассказал, как он полгода встречался с владелицей «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс.



«Джини Басс однажды позвонила мне и сказала: «Деннис, хочешь пойти поужинать?» Я сказал: «Да, почему бы и нет». Я знаю Джини Басс с тех пор, как она снималась в Playboy. Меня поселили в «Ритц-Карлтоне», в пентхаусе, и она предложила мне выпить. Это реальная история, так я начал встречаться с Джини Басс. Мы встречались полгода», — цитирует Родмана Basketball Network.



Родман является пятикратным чемпионом НБА. Первые два титула он завоевал в составе «Детройт Пистонс». Ещё три титула он выиграл вместе с «Чикаго Буллз», ведомым Майклом Джорданом.



Всего в регулярных чемпионатах НБА Деннис принял участие в 911 матчах, набирая в них 7,3 очка, собирая 13,1 подбора и совершая 1,8 передачи. В плей-офф на его счету 169 матчей со средней статистикой 6,4 очка и 9,9 подбора.