Родман: я знаю Джини Басс с тех пор, как она снималась в Playboy. Мы встречались полгода

Член Зала славы, легендарный форвард Деннис Родман рассказал, как он полгода встречался с владелицей «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс.
«Джини Басс однажды позвонила мне и сказала: «Деннис, хочешь пойти поужинать?» Я сказал: «Да, почему бы и нет». Я знаю Джини Басс с тех пор, как она снималась в Playboy. Меня поселили в «Ритц-Карлтоне», в пентхаусе, и она предложила мне выпить. Это реальная история, так я начал встречаться с Джини Басс. Мы встречались полгода», — цитирует Родмана Basketball Network.
Родман является пятикратным чемпионом НБА. Первые два титула он завоевал в составе «Детройт Пистонс». Ещё три титула он выиграл вместе с «Чикаго Буллз», ведомым Майклом Джорданом.
Всего в регулярных чемпионатах НБА Деннис принял участие в 911 матчах, набирая в них 7,3 очка, собирая 13,1 подбора и совершая 1,8 передачи. В плей-офф на его счету 169 матчей со средней статистикой 6,4 очка и 9,9 подбора.
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