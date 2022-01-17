«Я думал, что убью его». Шакил О'Нил рассказал, как хотел избить голливудского актёра

Знаменитый центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил вместе с популярной актрисой Милой Кунис стал гостем вечернего шоу Джимми Киммела на телевидении. В беседе с актрисой Шакил О'Нил вспомнил о своём участии в популярном шоу «Подстава», автором и ведущим которого был муж Кунис — актёр Эштон Катчер.



«Ты спасла своего мужа от побоев. Я был большим фанатом его шоу, поэтому, когда я наконец-то встретил его, то сказал, что он не устроит мне подставу. Я поставил на это 100 тысяч. И он устроил мне подставу на следующий день. Я был так зол, думал, что убью его. Но потом, когда я увидел, что он женат на тебе, то отпустил эту ситуацию. Он хороший парень, обними и поцелуй его от меня», — сказал Шакил О'Нил Миле Кунис на шоу Джимми Киммела.