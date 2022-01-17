Хавьер Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.
«Сегодня мы провели отличный матч, контролировали игру и в защите, и в нападении. Сегодня нам противостояла одна из лучших команд Европы, которая набрала ход. Нам удалось контролировать ход игры, а нехватку баскетболистов мы смогли компенсировать за счёт правильной ротации. Самое главное, что мы вышли на игру с сумасшедшим настроем и были сильными духом», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Напомним, встреча завершилась со счётом 81:68 в пользу «Зенита». В составе победителей самым результативным игроком стал Билли Бэрон, набравший 20 очков. В составе гостей паркета 16 очков на счету Николы Милутинова.
- 18 января 2022
-
00:38
- 17 января 2022
-
23:43
-
22:47
-
21:51
-
20:45
-
19:59
-
18:57
-
17:26
-
16:26
-
15:35
-
14:19
-
13:21
-
12:17
-
11:20
-
10:12
-
09:19
-
09:19
-
09:11
-
08:41
-
06:29
-
00:24
- 16 января 2022
-
23:33
-
22:18
-
21:21
-
20:24
-
19:45
-
18:32
-
17:20
-
16:31
-
15:01
-
14:28
-
13:31
-
12:35
-
11:35
-
10:47