Хавьер Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.



«Сегодня мы провели отличный матч, контролировали игру и в защите, и в нападении. Сегодня нам противостояла одна из лучших команд Европы, которая набрала ход. Нам удалось контролировать ход игры, а нехватку баскетболистов мы смогли компенсировать за счёт правильной ротации. Самое главное, что мы вышли на игру с сумасшедшим настроем и были сильными духом», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Напомним, встреча завершилась со счётом 81:68 в пользу «Зенита». В составе победителей самым результативным игроком стал Билли Бэрон, набравший 20 очков. В составе гостей паркета 16 очков на счету Николы Милутинова.