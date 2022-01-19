«Монако» на выезде разгромил АСВЕЛ, «Милан» обыграл «Альбу» в Евролиге

Завершились два матча регулярного чемпионата Евролиги. АСВЕЛ на домашней площадке принимал «Монако». Встреча завершилась со счётом 75:100 (24:27, 17:24, 17:25, 17:24) в пользу монегасков.



Самым результативным в составе победителей стал литовский форвард Донатас Мотеюнас, записавший на свой счёт 22 очка. Лучшей результативностью в составе хозяев площадки отметился американский разыгрывающий Маркос Найт, в активе которого 19 очков.



В другом матче игрового дня «Милан» встречался с немецкой «Альбой». Противостояние прошло на стадионе «Медиоланум Форум» и завершилось победой итальянского клуба — 84:76 (22:24, 16:16, 22:19, 24:17). Лёгкий форвард Луиджи Датоме принёс «Милану» 15 очков. У «Альбы» чаще других отличался Маодо Ло — 13 баллов.