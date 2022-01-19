«Монако» на выезде разгромил АСВЕЛ, «Милан» обыграл «Альбу» в Евролиге
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Завершились два матча регулярного чемпионата Евролиги. АСВЕЛ на домашней площадке принимал «Монако». Встреча завершилась со счётом 75:100 (24:27, 17:24, 17:25, 17:24) в пользу монегасков.
Самым результативным в составе победителей стал литовский форвард Донатас Мотеюнас, записавший на свой счёт 22 очка. Лучшей результативностью в составе хозяев площадки отметился американский разыгрывающий Маркос Найт, в активе которого 19 очков.
В другом матче игрового дня «Милан» встречался с немецкой «Альбой». Противостояние прошло на стадионе «Медиоланум Форум» и завершилось победой итальянского клуба — 84:76 (22:24, 16:16, 22:19, 24:17). Лёгкий форвард Луиджи Датоме принёс «Милану» 15 очков. У «Альбы» чаще других отличался Маодо Ло — 13 баллов.
Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
18 января 2022, вторник. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
75 : 100
Монако
Монако, Монако
АСВЕЛ: Найт - 19, Осетковски - 15, Окобо - 10, Джонс - 9, Адетокунбо - 6, Дьо - 3, Кауди - 3, Лякомб - 3, Стразель - 3, Гист - 2, Фалл - 2, Risacher
Монако: Мотеюнас - 22, Бэйкон - 21, Джеймс - 20, Диалло - 17, Уаттара - 10, Ли - 5, Бутсиэль - 3, Томас - 2, Анджушич, Грэй, Мотум, Файе
Евролига. Регулярный чемпионат. 19-й тур
18 января 2022, вторник. 22:30 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
84 : 76
Альба
Берлин, Германия
Олимпия Милан: Датоме - 15, Хайнс - 12, Мелли - 10, Риччи - 10, Родригес - 9, Тарчевски - 8, Грант - 7, Дилэйни - 4, Холл - 4, Дэниелс - 3, Бентил - 2, Билига
Альба: Ло - 13, Зусман - 10, Блатт - 9, Сикма - 9, Да Силва - 8, Кумадже - 6, Ламмерс - 6, Олинде - 6, Смит - 5, Эрикссон - 4, Шнайдер
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