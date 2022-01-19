Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Голден Стэйт» обыграл «Детройт», Клэй Томпсон стал самым результативным

«Голден Стэйт» обыграл «Детройт», Клэй Томпсон стал самым результативным
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Сан-Франциско (США), в котором на стадионе «Чейз Центр» «Голден Стейт Уорриорз» принимал «Детройт Пистонс». Победу в нём одержал «Голден Стэйт» со счётом 102:86.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Клэй Томпсон – 21 очко. В «Детройте» выделился Родни Макгрудер, на его счету 19 очков.

В параллельном матче в Нью-Йорк Никс (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Никс» провёл игру с «Миннесотой Тимбервулвз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 112:110.

Самым результативным игроком у «Миннесоты» стал Энтони Эдвардс, набравший 21 очко. Лучше всех у «Нью-Йорка» выступил француз Эван Фурнье, у него 27 очков.

«Миннесота» добилась второй победы кряду. «Нью-Йорк», в свою очередь, проиграл второй раз подряд.

НБА - регулярный чемпионат
19 января 2022, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
110 : 112
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Нью-Йорк Никс: Фурнье - 27, Рэндл - 21, Уокер - 19, Барретт - 17, Робинсон - 8, Куикли - 6, Гибсон - 5, Топпин - 4, Гримс - 3, Бёркс, Макбрайд, Ноэль, Реддиш, Роуз, Саманич, Симс, Хилл
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 21, Таунс - 20, Расселл - 17, Ноуэлл - 14, Бисли - 10, Рид - 9, Макдэниелс - 8, Беверли - 7, Вандербилт - 4, Принс - 2, Больмаро, Лейман, Маклафлин, Найт, Окоги, Райт
НБА - регулярный чемпионат
19 января 2022, среда. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
102 : 86
Детройт Пистонс
Детройт
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 21, Уиггинс - 19, Карри - 18, Куминга - 12, Бьелица - 8, Пул - 5, Пэйтон II - 5, Муди - 4, Портер - 4, Тоскано-Андерсон - 4, Ли - 2, Грин, Игуодала, Кьоцца, Луни, Уайзмен, Уэзерспун
Детройт Пистонс: Макгрудер - 19, Диалло - 16, Стюарт - 14, Лайлз - 13, Бей - 10, Каннингем - 8, Джексон - 2, Джозеф - 2, Ли - 2, Гарза, Грант, Джексон, Ливерс, Олиник, Пикетт, Смит, Хейз
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022