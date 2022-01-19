«Голден Стэйт» обыграл «Детройт», Клэй Томпсон стал самым результативным

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Сан-Франциско (США), в котором на стадионе «Чейз Центр» «Голден Стейт Уорриорз» принимал «Детройт Пистонс». Победу в нём одержал «Голден Стэйт» со счётом 102:86.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Клэй Томпсон – 21 очко. В «Детройте» выделился Родни Макгрудер, на его счету 19 очков.
В параллельном матче в Нью-Йорк Никс (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Никс» провёл игру с «Миннесотой Тимбервулвз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 112:110.
Самым результативным игроком у «Миннесоты» стал Энтони Эдвардс, набравший 21 очко. Лучше всех у «Нью-Йорка» выступил француз Эван Фурнье, у него 27 очков.
«Миннесота» добилась второй победы кряду. «Нью-Йорк», в свою очередь, проиграл второй раз подряд.
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