Деннис Родман объяснил выпады Скотти Пиппена в адрес Майкла Джордана

Член Зала славы, легендарный форвард Деннис Родман назвал причину, по которой в последние месяцы Скотти Пиппен критикует своего бывшего партнёра по команде Майкла Джордана.



«Я думаю, что Скотти очень обижен, потому что он хотел получить признание, потому что он 11 лет подряд играл с Майклом Джорданом. И он понимает, что Майкл Джордан получил $ 10 млн за «Последний танец». Он не получил ничего», — приводит слова Родмана Essentially Sports.



Пиппен на протяжении последних месяцев жёстко критикует своего бывшего партнёра по «Чикаго Буллз». В числе прочего Пиппен заявлял, что Джордан выпустил «Последний танец», чтобы противостоять популярности Леброна Джеймса. Также Скотти посетовал на то, что Джордан получил за «Последний танец» $ 10 млн, в то время как он с товарищами по команде, по его же словам, не заработал ни цента.