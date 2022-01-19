«Зенит» предоставил новую информацию по Шабаззу Напьеру

Разыгрывающий «Зенита» Шабазз Напьер близок к возвращению на паркет после травмы. Напьер вернулся к тренировкам. 19 января он впервые за долгое время работал вместе с партнёрами по команде в общей группе. Видео с тренировки было опубликовано в «твиттере» санкт-петербургского клуба.

Напьер получил травму связок правого голеностопного сустава во время финального матча Суперкубка Лиги ВТБ с ЦСКА. Клуб отпустил игрока в США в связи с рождением ребёнка.



Напьер начинал играть в баскетбол в школе Charlestown High. Затем он перешёл в Университет Коннектикута, выиграл чемпионат NCAA, привлекался к студенческой сборной США для участия во Всемирной Универсиаде в Казани.



На драфте 2014 года НБА был выбран под общим 24-м номером «Шарлотт Хорнетс», но в дальнейшем его обменяли в «Майами Хит». Далее он играл за «Орландо Мэджик» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». В сезоне-2018/2019 оказался в «Бруклин Нетс», а затем в «Миннесоте Тимбервулвз». Последним клубом Шабазза в НБА был «Вашингтон Уизардс». В 20 матчах сезона он в среднем набирал 11,6 очка и делал 3,8 передачи.