«Зенит» предоставил новую информацию по Шабаззу Напьеру

Разыгрывающий «Зенита» Шабазз Напьер близок к возвращению на паркет после травмы. Напьер вернулся к тренировкам. 19 января он впервые за долгое время работал вместе с партнёрами по команде в общей группе. Видео с тренировки было опубликовано в «твиттере» санкт-петербургского клуба.
Напьер получил травму связок правого голеностопного сустава во время финального матча Суперкубка Лиги ВТБ с ЦСКА. Клуб отпустил игрока в США в связи с рождением ребёнка.
Напьер начинал играть в баскетбол в школе Charlestown High. Затем он перешёл в Университет Коннектикута, выиграл чемпионат NCAA, привлекался к студенческой сборной США для участия во Всемирной Универсиаде в Казани.
На драфте 2014 года НБА был выбран под общим 24-м номером «Шарлотт Хорнетс», но в дальнейшем его обменяли в «Майами Хит». Далее он играл за «Орландо Мэджик» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». В сезоне-2018/2019 оказался в «Бруклин Нетс», а затем в «Миннесоте Тимбервулвз». Последним клубом Шабазза в НБА был «Вашингтон Уизардс». В 20 матчах сезона он в среднем набирал 11,6 очка и делал 3,8 передачи.
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