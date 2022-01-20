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«Милуоки» обыграл «Мемфис» благодаря дабл-даблу Адетокунбо

«Милуоки» обыграл «Мемфис» благодаря дабл-даблу Адетокунбо
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Милуоки (США), в котором на стадионе «Файсерв-форум» «Милуоки Бакс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Победу в нём одержал «Милуоки» со счётом 126:114.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Яннис Адетокунбо – 33 очка и 15 подборов. В «Мемфисе» выделился Джа Морант, на его счету 33 очка и 14 передач.

В параллельном матче в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» «Чикаго Буллз» провёл игру с «Кливленд Кавальерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 117:104.

Самым результативным игроком у «Чикаго» стал Демар Дерозан, набравший 30 очков. Также стоит отметить Николу Вучевича, у которого дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов. Лучше всех у «Кливленда» выступил Лаури Маркканен, у него 28 очков.

Также «Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 118:96 и «Даллас Маверикс» победил «Торонто Рэпторс» (102:98).

НБА - регулярный чемпионат
20 января 2022, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
117 : 104
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Чикаго Буллз: Дерозан - 30, Вучевич - 24, Досунму - 18, Уайт - 16, Карузо - 9, Томас - 8, Браун - 6, Брэдли - 4, Маккинни - 2, Hill, Болл, Грин, Джонс, Кук, Лавин, Симонович, Уильямс
Кливленд Кавальерс: Маркканен - 28, Гарлэнд - 20, Мобли - 18, Лав - 13, Окоро - 8, Аллен - 6, Уиндлер - 5, Гудвин - 4, Осман - 2, Дэвис, Нембхард, Пэнгос, Рондо, Рубио, Секстон, Стивенс, Уэйд
НБА - регулярный чемпионат
20 января 2022, четверг. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
118 : 96
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 23, Макдермотт - 20, Васселл - 19, Джонсон - 13, Пёлтль - 13, Уайт - 11, Ойбанкс - 6, Джонс - 5, Бэйтс-Диоп - 4, Уокер - 3, Янг - 1, Кейкок, Коллинс, Ландейл, Примо, Уискэмп, Эрнангомес
Оклахома-Сити Тандер: Уиггинс - 19, Дорт - 15, Гилджес-Александер - 13, Джером - 10, Гидди - 9, Дьяките - 8, Манн - 7, Базли - 6, Мускала - 6, Робинсон-Эрл - 3, Крейчи, Маледон, Покушевски, Роби, Уильямс, Уотсон, Фэйворс
НБА - регулярный чемпионат
20 января 2022, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
126 : 114
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 33, Миддлтон - 27, Портис - 14, Хилл - 14, Коннотон - 13, Аллен - 9, Холидэй - 9, Мэттьюз - 7, Wigginton, Адетокунбо, Дивинченцо, Лопес, Мамукелашвили, Нвора, Оджелей, Худ
Мемфис Гриззлиз: Морант - 33, Джексон - 29, Кларк - 14, Уильямс - 10, Альдама - 6, Кончар - 6, Калвер - 5, Мелтон - 5, Адамс - 4, Тиллман - 2, Андерсон, Бейн, Брукс, Джонс, Матиас, Пон, Терри, Тийе, Харрисон
НБА - регулярный чемпионат
20 января 2022, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
102 : 98
Торонто Рэпторс
Торонто
Даллас Маверикс: Дончич - 41, Порзингис - 18, Хардуэй-младший - 16, Финни-Смит - 9, Брансон - 8, Грин - 5, Баллок - 3, Пауэлл - 2, Браун, Браун, Бёрк, Клебер , Крисс, Марьянович, Нтиликина, Пинсон
Торонто Рэпторс: Сиакам - 20, Ануноби - 19, Ванвлит - 18, Буше - 15, Ачиува - 12, Барнс - 11, Шампани - 3, Берч, Бонга, Бэнтон, Ватанабэ, Горан Драгич, Джонсон, Михайлюк, Трент-мл., Флинн
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