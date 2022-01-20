«Милуоки» обыграл «Мемфис» благодаря дабл-даблу Адетокунбо

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Милуоки (США), в котором на стадионе «Файсерв-форум» «Милуоки Бакс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Победу в нём одержал «Милуоки» со счётом 126:114.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Яннис Адетокунбо – 33 очка и 15 подборов. В «Мемфисе» выделился Джа Морант, на его счету 33 очка и 14 передач.
В параллельном матче в Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» «Чикаго Буллз» провёл игру с «Кливленд Кавальерс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 117:104.
Самым результативным игроком у «Чикаго» стал Демар Дерозан, набравший 30 очков. Также стоит отметить Николу Вучевича, у которого дабл-дабл из 24 очков и 12 подборов. Лучше всех у «Кливленда» выступил Лаури Маркканен, у него 28 очков.
Также «Сан-Антонио Спёрс» обыграл «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 118:96 и «Даллас Маверикс» победил «Торонто Рэпторс» (102:98).
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