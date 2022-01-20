«Барселона» будет играть каждые 2,7 дня до мая

Из-за пандемии коронавируса и переноса сразу нескольких матчей каталонской «Барселоне» предстоит пройти через крайне напряжённый график, сообщает Basket News.
Сегодня, 20 января, «Барселона» проведёт четвёртый матч в 2022 году — испанцам предстоит встретиться с УНИКСом в регулярном чемпионате Евролиги. Сообщается, что до 16 мая 2022 года команде придётся сыграть не менее 35 матчей. Это число может увеличиться до 42 игр, если «Барселона» выйдет в финал Кубка Испании и проведёт пять встреч в плей-офф Евролиги.
Таким образом, если «Барселона» сыграет 42 матча за 116 дней, то в среднем в ближайшие четыре месяца команда будет играть каждые 2,7 дня.
При этом у «Барселоны» будут всего две недели с менее чем тремя играми: одна после Кубка Испании с 21 по 27 февраля и одна — в мае (со 2 по 8 мая).
В настоящий момент у «Барселоны» отложено сразу пять игр — четыре в испанском первенстве и ещё одна в Евролиге.
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