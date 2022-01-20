Шарунас Ясикявичюс объяснил поражение «Барселоны» в Казани

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс высказался о матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги с УНИКСом (64:70).

«Очевидно, что казанцы были лучше: физически они превзошли нас. Каждый раз, когда в четвёртой четверти мы пытались совершить рывок, то допускали много простейших ошибок. У нас сейчас огромные проблемы с фолами на бросающих игроках, что является недопустимым. Сегодня мы снова четыре раза сфолили на бросающем. Эти простейшие очки делают разницу в больших матчах. Я думаю, что мы немного не в своём ритме. Но мы очень рады, что многие наши баскетболисты возвращаются, и у некоторых из них сегодня была очень хорошая игра. Нам нужно продолжать работать, вот и всё», — приводит слова Ясикявичюса официальный сайт Евролиги.