Шарунас Ясикявичюс объяснил поражение «Барселоны» в Казани
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Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс высказался о матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги с УНИКСом (64:70).
«Очевидно, что казанцы были лучше: физически они превзошли нас. Каждый раз, когда в четвёртой четверти мы пытались совершить рывок, то допускали много простейших ошибок. У нас сейчас огромные проблемы с фолами на бросающих игроках, что является недопустимым. Сегодня мы снова четыре раза сфолили на бросающем. Эти простейшие очки делают разницу в больших матчах. Я думаю, что мы немного не в своём ритме. Но мы очень рады, что многие наши баскетболисты возвращаются, и у некоторых из них сегодня была очень хорошая игра. Нам нужно продолжать работать, вот и всё», — приводит слова Ясикявичюса официальный сайт Евролиги.
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