Майк Джеймс отреагировал на победу над «Зенитом» в Санкт-Петербурге

Защитник «Монако» Майк Джеймс подвёл итог матча 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом» (86:77).

«Это была длинная неделя, потому что мы провели два матча Евролиги. Сейчас мы играем в догонялки. Нам нужно было выйти и посоревноваться. Я рад, что мы одержали победу. Ключевой стала защита. Я думаю, что мы понемногу усваиваем то, чего именно от нас хочет тренер. Мы больше разговариваем, помогая друг другу. И я считаю, что в нападении у нас есть талант. В первой половине мы довольно хорошо контролировали игру. Я бросал не лучшим образом, но мне это и не было нужно. Другие люди вносили большой вклад. Но я должен был оставаться агрессивным и продолжать читать защиту. Позже я смог сделать несколько результативных бросков», — приводит слова Джеймса официальный сайт Евролиги.