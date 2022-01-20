Майк Джеймс отреагировал на победу над «Зенитом» в Санкт-Петербурге

Защитник «Монако» Майк Джеймс подвёл итог матча 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Зенитом» (86:77).
«Это была длинная неделя, потому что мы провели два матча Евролиги. Сейчас мы играем в догонялки. Нам нужно было выйти и посоревноваться. Я рад, что мы одержали победу. Ключевой стала защита. Я думаю, что мы понемногу усваиваем то, чего именно от нас хочет тренер. Мы больше разговариваем, помогая друг другу. И я считаю, что в нападении у нас есть талант. В первой половине мы довольно хорошо контролировали игру. Я бросал не лучшим образом, но мне это и не было нужно. Другие люди вносили большой вклад. Но я должен был оставаться агрессивным и продолжать читать защиту. Позже я смог сделать несколько результативных бросков», — приводит слова Джеймса официальный сайт Евролиги.
- 20 января 2022
-
22:46
-
22:29
-
22:26
-
22:03
-
21:43
-
21:39
-
20:54
-
19:52
-
18:48
-
17:40
-
16:36
-
15:40
-
14:27
-
13:31
-
12:43
-
11:41
-
10:24
-
09:27
-
09:08
-
06:59
-
06:08
-
00:43
-
00:07
- 19 января 2022
-
22:40
-
21:53
-
20:52
-
19:47
-
18:19
-
17:28
-
16:46
-
15:44
-
14:50
-
13:56
-
13:44
-
12:40