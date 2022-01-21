28 очков Букера помогли «Финиксу» победить «Даллас»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» проиграл лидеру Западной конференции «Финикс Санз» со счётом 101:109 дома. Встреча прошла на площадке «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). Самым результативным в «Финиксе» стал Девин Букер. У него 28 очков, 5 подборов и 6 передач. В команде «Далласа» самым результативным игроком стал Джейлен Брансон с 19 очками. Его одноклубник латыш Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов.
В другой игре «Нью-Йорк Никс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 102:91. Самым результативным в составе «Пеликанс» стал литовец Йонас Валанчюнас, который записал в свой актив дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. Лучшей результативностью в составе хозяев отметились Митчелл Робинсон с дабл-даблом из 17 очков и 15 подборов, а также Ар Джей Барретт с 17 очками.
- 21 января 2022
-
06:24
-
00:20
-
00:04
- 20 января 2022
-
22:46
-
22:29
-
22:26
-
22:03
-
21:43
-
21:39
-
20:54
-
19:52
-
18:48
-
17:40
-
16:36
-
15:40
-
14:27
-
13:31
-
12:43
-
11:41
-
10:24
-
09:27
-
09:08
-
06:59
-
06:08
-
00:43
-
00:07
- 19 января 2022
-
22:40
-
21:53
-
20:52
-
19:47
-
18:19
-
17:28
-
16:46
-
15:44
-
14:50