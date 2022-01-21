28 очков Букера помогли «Финиксу» победить «Даллас»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» проиграл лидеру Западной конференции «Финикс Санз» со счётом 101:109 дома. Встреча прошла на площадке «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). Самым результативным в «Финиксе» стал Девин Букер. У него 28 очков, 5 подборов и 6 передач. В команде «Далласа» самым результативным игроком стал Джейлен Брансон с 19 очками. Его одноклубник латыш Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов.

В другой игре «Нью-Йорк Никс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 102:91. Самым результативным в составе «Пеликанс» стал литовец Йонас Валанчюнас, который записал в свой актив дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. Лучшей результативностью в составе хозяев отметились Митчелл Робинсон с дабл-даблом из 17 очков и 15 подборов, а также Ар Джей Барретт с 17 очками.