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28 очков Букера помогли «Финиксу» победить «Даллас»

28 очков Букера помогли «Финиксу» победить «Даллас»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Даллас Маверикс» проиграл лидеру Западной конференции «Финикс Санз» со счётом 101:109 дома. Встреча прошла на площадке «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). Самым результативным в «Финиксе» стал Девин Букер. У него 28 очков, 5 подборов и 6 передач. В команде «Далласа» самым результативным игроком стал Джейлен Брансон с 19 очками. Его одноклубник латыш Кристапс Порзингис оформил дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
21 января 2022, пятница. 03:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
101 : 109
Финикс Санз
Финикс
Даллас Маверикс: Дончич - 28, Брансон - 19, Порзингис - 18, Хардуэй-младший - 11, Клебер - 9, Пауэлл - 6, Финни-Смит - 5, Баллок - 3, Грин - 2, Браун, Браун, Бёрк, Крисс, Марьянович, Нтиликина, Пинсон
Финикс Санз: Букер - 28, Пол - 20, Краудер - 13, Бриджес - 12, Пэйн - 12, Бийомбо - 9, Макги - 8, Джонсон - 7, Bass, Камински, Надер, Пэйтон, Смит, Уэйнрайт, Шамет, Шарич, Эйтон

В другой игре «Нью-Йорк Никс» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 102:91. Самым результативным в составе «Пеликанс» стал литовец Йонас Валанчюнас, который записал в свой актив дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. Лучшей результативностью в составе хозяев отметились Митчелл Робинсон с дабл-даблом из 17 очков и 15 подборов, а также Ар Джей Барретт с 17 очками.

НБА - регулярный чемпионат
21 января 2022, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
91 : 102
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Нью-Йорк Никс: Барретт - 17, Робинсон - 17, Куикли - 14, Бёркс - 13, Гримс - 13, Фурнье - 6, Уокер - 5, Рэндл - 4, Гибсон - 2, Арчидиаконоу, Макбрайд, Ноэль, Реддиш, Роуз, Саманич, Симс, Топпин
Нью-Орлеан Пеликанс: Валанчюнас - 18, Харт - 17, Грэм - 15, Ингрэм - 15, Альварадо - 13, Джонс - 11, Хэйс - 6, Александер-Уолкер - 4, Кларк - 3, Лозада, Льюис, Маршалл, Мёрфи, Саторански, Темпл, Уильямсон, Эрнангомес
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