4-кратный участник Матча звёзд НБА покинет «Бруклин»

36-летний тяжёлый форвард Пол Миллсэп и «Бруклин Нетс» приняли решение прекратить сотрудничество. Как сообщил известный инсайдер Шэмс Чарания на своей официальной странице в «Твиттере», «Бруклин» пообещал игроку найти для него более подходящую команду, в которой он сможет лучше проявить себя.



В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Миллсэп принял участие в 24 матчах, в которых в среднем набирал 3,4 очка, совершал 3,7 подбора и отдавал одну результативную передачу.



В прошлом 4-кратный участник Матча звёзд НБА выступал в составе «Денвер Наггетс». Миллсэп набирал 9,0 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 1,8 передачи за 20,8 минуты на площадке при точности 47,6% с игры и 34,3% из-за дуги.

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