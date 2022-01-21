4-кратный участник Матча звёзд НБА покинет «Бруклин»
Поделиться
36-летний тяжёлый форвард Пол Миллсэп и «Бруклин Нетс» приняли решение прекратить сотрудничество. Как сообщил известный инсайдер Шэмс Чарания на своей официальной странице в «Твиттере», «Бруклин» пообещал игроку найти для него более подходящую команду, в которой он сможет лучше проявить себя.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Миллсэп принял участие в 24 матчах, в которых в среднем набирал 3,4 очка, совершал 3,7 подбора и отдавал одну результативную передачу.
В прошлом 4-кратный участник Матча звёзд НБА выступал в составе «Денвер Наггетс». Миллсэп набирал 9,0 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 1,8 передачи за 20,8 минуты на площадке при точности 47,6% с игры и 34,3% из-за дуги.
Комментарии
- 21 января 2022
-
09:29
-
09:04
-
06:24
-
00:20
-
00:04
- 20 января 2022
-
22:46
-
22:29
-
22:26
-
22:03
-
21:43
-
21:39
-
20:54
-
19:52
-
18:48
-
17:40
-
16:36
-
15:40
-
14:27
-
13:31
-
12:43
-
11:41
-
10:24
-
09:27
-
09:08
-
06:59
-
06:08
-
00:43
-
00:07
- 19 января 2022
-
22:40
-
21:53
-
20:52
-
19:47
-
18:19
-
17:28
-
16:46
Партнерский контент