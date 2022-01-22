Леброн Джеймс повторил достижение Коби Брайанта и Шакила О'Нила

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» набрал 29 очков, совершил 7 подборов и отдал пять результативных передач за 34 минуты игрового времени.



Таким образом, на счету Леброна Джеймса есть 25 и более очков уже в 16 встречах регулярного чемпионата НБА подряд. Таким образом, Леброн повторил клубное достижение, которое ранее принадлежало легендам «Лейкерс» — Коби Брайанту, Шакилу О'Нилу и Элджину Бэйлору.



Напомним, победу в матче одержали «Лейкерс» со счётом 116:105.



«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НБА. На счету калифорнийского клуба 23 победы и 23 поражения в 46 матчах регулярного чемпионата.