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Леброн Джеймс повторил достижение Коби Брайанта и Шакила О'Нила

Леброн Джеймс повторил достижение Коби Брайанта и Шакила О'Нила
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА с «Орландо Мэджик» набрал 29 очков, совершил 7 подборов и отдал пять результативных передач за 34 минуты игрового времени.

Таким образом, на счету Леброна Джеймса есть 25 и более очков уже в 16 встречах регулярного чемпионата НБА подряд. Таким образом, Леброн повторил клубное достижение, которое ранее принадлежало легендам «Лейкерс» — Коби Брайанту, Шакилу О'Нилу и Элджину Бэйлору.

Напомним, победу в матче одержали «Лейкерс» со счётом 116:105.

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции НБА. На счету калифорнийского клуба 23 победы и 23 поражения в 46 матчах регулярного чемпионата.

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