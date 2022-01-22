В сети появилась форма на Матч звёзд НБА 2022 года. Болельщики назвали её ужасной

В интернете появились фотографии формы, которую будут использовать баскетболисты на Матче звёзд НБА 2022 года. Фотографии были опубликованы в «твиттере» Legion Hoops.

Если у вас не отображаются фотографии, то их можно посмотреть в «твиттере» Legion Hoops.

Болельщики не лучшим образом оценили форму, представленную на фотографии.



«Пожалуйста, пусть просочившиеся фото джерси не будут настоящими».



«Это выглядит, как джерси для тренировок».



«Эта форма выглядит как будто нас ждёт матч селебрити».



В настоящий момент пятёрки участников Матча звёзд НБА выглядят следующим образом:



Западная конференция: Никола Йокич – Леброн Джеймс, Эндрю Уиггинс – Стефен Карри, Джа Морант.



Восточная конференция: Джоэл Эмбиид – Кевин Дюрант, Яннис Адетокунбо – Демар Дерозан, Трей Янг.