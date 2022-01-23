«Чикаго» надолго потерял одного из ведущих игроков

Защитник «Чикаго Буллз» Алекс Карузо получил перелом правого запястья, сообщает официальный сайт клуба. Игрок перенесёт операцию и пропустит от шести до восьми недель.



Карузо получил травму после жёсткого падения, вызванного столкновением с защитником «Милуоки Бакс» Грейсоном Алленом во время матча регулярного чемпионата.



«Это очень опасный момент. Лига должна обратить на это самое пристальное внимание», — прокомментировал фол со стороны Аллена главный тренер «Чикаго Буллз» Билли Донован.



Карузо в этом эпизоде выпрыгнул к кольцу. Грейсон сыграл не в мяч, но схватил оппонента за руку, после чего Алекс потерял равновесие и жёстко приземлился на паркет. Аллен за этот эпизод получил неспортивный фол и незамедлительное удаление. Карузо доиграл встречу до конца.