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«Чикаго» надолго потерял одного из ведущих игроков

«Чикаго» надолго потерял одного из ведущих игроков
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Защитник «Чикаго Буллз» Алекс Карузо получил перелом правого запястья, сообщает официальный сайт клуба. Игрок перенесёт операцию и пропустит от шести до восьми недель.

Карузо получил травму после жёсткого падения, вызванного столкновением с защитником «Милуоки Бакс» Грейсоном Алленом во время матча регулярного чемпионата.

«Это очень опасный момент. Лига должна обратить на это самое пристальное внимание», — прокомментировал фол со стороны Аллена главный тренер «Чикаго Буллз» Билли Донован.

Карузо в этом эпизоде выпрыгнул к кольцу. Грейсон сыграл не в мяч, но схватил оппонента за руку, после чего Алекс потерял равновесие и жёстко приземлился на паркет. Аллен за этот эпизод получил неспортивный фол и незамедлительное удаление. Карузо доиграл встречу до конца.

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