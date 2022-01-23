«Финикс» обыграл «Индиану», «Кливленд» победил «Оклахому», «Милуоки» дожал «Сакраменто»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Финиксе (США), в котором на стадионе «Футпринт Центр» «Финикс Санз» принимал «Индиану Пэйсерс». Победу в нём одержал «Финикс» со счётом 113:103.



Значительный вклад в успех хозяев внёс Бисмак Бийомбо – 21 очко и 13 подборов. Также у Криса Пола 18 очков и 16 передач. В «Индиане» выделился Крис Дуарте, на его счету 17 очков.



В параллельном матче в Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» «Кливленд Кавальерс» провёл игру с «Оклахома-Сити Тандер». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 94:87.



Самым результативным игроком у «Кливленда» стал Дариус Гарлэнд, набравший 23 очка и 11 передач. Также у Эвана Мобли 15 очков м 17 подборов, а Джарретт Аллен набрал 14 очков и 13 подборов. Лучше всех у «Оклахомы» выступил Шей Гилджес-Александер, у него 29 очков.



Также «Милуоки Бакс» обыграл «Сакраменто Кингз» со счётом 133:127. У Тайриза Халибёртона дабл-дабл (24 очка и 12 передач).