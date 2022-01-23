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«Финикс» обыграл «Индиану», «Кливленд» победил «Оклахому», «Милуоки» дожал «Сакраменто»

«Финикс» обыграл «Индиану», «Кливленд» победил «Оклахому», «Милуоки» дожал «Сакраменто»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Финиксе (США), в котором на стадионе «Футпринт Центр» «Финикс Санз» принимал «Индиану Пэйсерс». Победу в нём одержал «Финикс» со счётом 113:103.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Бисмак Бийомбо – 21 очко и 13 подборов. Также у Криса Пола 18 очков и 16 передач. В «Индиане» выделился Крис Дуарте, на его счету 17 очков.

В параллельном матче в Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» «Кливленд Кавальерс» провёл игру с «Оклахома-Сити Тандер». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 94:87.

Самым результативным игроком у «Кливленда» стал Дариус Гарлэнд, набравший 23 очка и 11 передач. Также у Эвана Мобли 15 очков м 17 подборов, а Джарретт Аллен набрал 14 очков и 13 подборов. Лучше всех у «Оклахомы» выступил Шей Гилджес-Александер, у него 29 очков.

Также «Милуоки Бакс» обыграл «Сакраменто Кингз» со счётом 133:127. У Тайриза Халибёртона дабл-дабл (24 очка и 12 передач).

НБА - регулярный чемпионат
23 января 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
113 : 103
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Финикс Санз: Бриджес - 23, Бийомбо - 21, Пол - 18, Макги - 13, Букер - 11, Джонсон - 8, Шамет - 8, Пэйн - 7, Краудер - 4, Камински, Надер, Пэйтон, Смит, Уэйнрайт, Шарич, Эйтон
Индиана Пэйсерс: Stephenson - 17, Дуарте - 17, Битадзе - 16, Лэмб - 14, Бриссетт - 10, Холидэй - 10, Крэйг - 8, Джексон - 6, Sykes - 5, Taylor, Брогдон, Вашингтон, ЛеВерт, Макконнелл, Сабонис, Тёрнер, Уоррен
НБА - регулярный чемпионат
23 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
133 : 127
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Милуоки Бакс: Миддлтон - 34, Холидэй - 26, Дивинченцо - 20, Хилл - 17, Коннотон - 15, Нвора - 10, Портис - 6, Худ - 4, Мэттьюз - 1, Wigginton, Адетокунбо, Адетокунбо, Аллен, Лопес, Мамукелашвили, Оджелей
Сакраменто Кингз: Барнс - 29, Халибёртон - 24, Дэвис - 22, Холмс - 17, Багли III - 13, Митчелл - 9, Хилд - 6, Джонс - 5, Мету - 2, Вудард, Кета, Кинг, Лень, Рэмси, Томпсон, Фокс, Харклесс
НБА - регулярный чемпионат
23 января 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
94 : 87
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 23, Мобли - 15, Аллен - 14, Осман - 10, Маркканен - 9, Окоро - 8, Лав - 6, Стивенс - 6, Уэйд - 3, Гудвин, Дэвис, Нембхард, Пэнгос, Рондо, Рубио, Секстон, Уиндлер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 29, Уильямс - 12, Уиггинс - 11, Дорт - 10, Гидди - 8, Манн - 6, Базли - 4, Джером - 3, Дьяките - 2, Робинсон-Эрл - 2, Крейчи, Маледон, Мускала, Покушевски, Роби, Уотсон, Фэйворс
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