«Филадельфия» попыталась сбросить двух игроков с зарплатой $ 69 млн в год

Стало известно, что «Филадельфия Сиксерс» хотела обменять Бена Симмонса и Тобиаса Харриса на игроков «Атланты Хоукс» Джона Коллинза, Богдана Богдановича и Данило Галлинари.
Переговоры зашли в тупик, поскольку «Атланта» не заинтересовалась Харрисом и вряд ли сможет обменять его в другую команду. В сумме Харрис и Симмонс должны заработать $ 69 млн в нынешнем сезоне.
Напомним, Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку. В общей сложности Симмонс потерял более $ 10 млн из-за отказа от игр в этом сезоне.
Ранее сообщалось, что «Филадельфия» собирается заполучить Джеймса Хардена, сбросив контракт Бена Симмонса.
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