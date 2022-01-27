Российская чемпионка мира стала самой высокой моделью в истории Maxim

Российская баскетболистка Валерия Дерябина приняла участие в откровенной фотосессии для журнала Maxim. Соответствующие фотографии были опубликованы в «инстаграмах» спортсменки и журнала.
«Когда я ждала начала фотосессии, первой пришла продюсер — Анна Мира — и спросила, как я? Я сказала, что очень волнуюсь, но Анна меня поддержала и сказала, что всё будет здорово) «главное расслабься»)
И из меня начали делать красотку. Это было не только профессионально, но и с нотками заботы, чуткости. С каждой минутой мне всё больше нравилось происходящее.
Когда начали работать с фотографом, было очень легко! Он всегда подсказывал, как лучше и эффектнее встать, хвалил (а нам, девочкам, это нужно) и тут понеслась. Эйфория!
Хочется пожелать каждой девушке/женщине пережить профессиональную фотосессию и, самое главное, чувствовать себя комфортно внутри и красиво снаружи!», — подписала серию фотографий Дерябина.
Валерия Дерябина — чемпионка мира по стритболу. Примечательно, что спортсменка стала первой моделью в истории журнала Maxim с ростом 186 сантиметров.
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