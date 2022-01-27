Дуэйн Уэйд купил себе подарок стоимостью $ 200 тыс. на день рождения

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд приобрёл себе подарок на юбилей стоимостью $ 200 тыс. Об этом сообщил Омар Макги, который помог ему приобрести этот подарок. Речь идёт об эксклюзивном «Майбахе».
«Когда Дуэйн Уэйд позвонил мне и попросил найти ему редкий „Майбах“ с „баскетбольным“ салоном Siena, сообщив мне, что его нигде нет, я ответил: „Я тебя понял“. Мне потребовалось 24 часа, чтобы доставить ему этот автомобиль. Поздравляю с днём рождения одного из лучших игроков в истории! Это было честью», — написал Омар Макги в своём «инстаграме».
Сезон-2018/2019 стал последним в карьере Дуэйна. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации защитник набирал 15,0 очка, отдавал 4,2 передачи, совершал 4,0 подбора, а также выполнял 0,8 перехвата и 0,5 блок-шота за 26,2 минуты в среднем за матч.
Уэйд был выбран «Майами» под общим пятым номером на драфте НБА в 2003 году. Защитник завоевал три чемпионских титула и 13 раз принял участие в Матче звёзд.
- 27 января 2022
-
20:52
-
19:57
-
18:46
-
17:41
-
17:14
-
16:10
-
15:20
-
14:28
-
13:20
-
12:39
-
11:18
-
10:38
-
09:28
-
09:15
-
08:46
-
06:43
-
05:53
-
00:15
- 26 января 2022
-
23:39
-
22:23
-
21:20
-
20:25
-
19:41
-
18:31
-
17:33
-
16:51
-
15:38
-
14:33
-
13:46
-
13:28
-
12:24
-
10:47
-
10:15
-
09:27
-
08:46