Дуэйн Уэйд купил себе подарок стоимостью $ 200 тыс. на день рождения

Трёхкратный чемпион НБА в составе «Майами Хит» Дуэйн Уэйд приобрёл себе подарок на юбилей стоимостью $ 200 тыс. Об этом сообщил Омар Макги, который помог ему приобрести этот подарок. Речь идёт об эксклюзивном «Майбахе».



«Когда Дуэйн Уэйд позвонил мне и попросил найти ему редкий „Майбах“ с „баскетбольным“ салоном Siena, сообщив мне, что его нигде нет, я ответил: „Я тебя понял“. Мне потребовалось 24 часа, чтобы доставить ему этот автомобиль. Поздравляю с днём ​​рождения одного из лучших игроков в истории! Это было честью», — написал Омар Макги в своём «инстаграме».

Сезон-2018/2019 стал последним в карьере Дуэйна. В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации защитник набирал 15,0 очка, отдавал 4,2 передачи, совершал 4,0 подбора, а также выполнял 0,8 перехвата и 0,5 блок-шота за 26,2 минуты в среднем за матч.



Уэйд был выбран «Майами» под общим пятым номером на драфте НБА в 2003 году. Защитник завоевал три чемпионских титула и 13 раз принял участие в Матче звёзд.