Названы стартовые составы на Матч звёзд НБА. Джеймс и Дюрант — капитаны

Стали известны стартовые пятёрки Матча звёзд НБА 2022 года. Они были определены путём голосования среди болельщиков, СМИ и действующих игроков.
Капитанами команд Матча всех звёзд стали, как и год назад, форварды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и «Бруклина» Кевин Дюрант, сообщает официальный сайт НБА.
К Джеймсу присоединятся другие участники Матча звёзд от Западной конференции: Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Эндрю Уиггинс («Голден Стэйт Уорриорз»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Джа Морант («Мемфис Гриззлис»).
Дюрант будет представлять стартовый состав игроков Восточной конференции вместе с Джоэлем Эмбиидом («Филадельфия Сиксерс»), Яннисом Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Демаром Дерозаном («Чикаго Буллз») и Трейем Янгом («Атланта Хоукс»).
Матч звёзд НБА пройдет в Кливленде (США) 20 февраля.
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