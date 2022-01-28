Названы стартовые составы на Матч звёзд НБА. Джеймс и Дюрант — капитаны

Стали известны стартовые пятёрки Матча звёзд НБА 2022 года. Они были определены путём голосования среди болельщиков, СМИ и действующих игроков.



Капитанами команд Матча всех звёзд стали, как и год назад, форварды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и «Бруклина» Кевин Дюрант, сообщает официальный сайт НБА.



К Джеймсу присоединятся другие участники Матча звёзд от Западной конференции: Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Эндрю Уиггинс («Голден Стэйт Уорриорз»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Джа Морант («Мемфис Гриззлис»).



Дюрант будет представлять стартовый состав игроков Восточной конференции вместе с Джоэлем Эмбиидом («Филадельфия Сиксерс»), Яннисом Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Демаром Дерозаном («Чикаго Буллз») и Трейем Янгом («Атланта Хоукс»).



Матч звёзд НБА пройдет в Кливленде (США) 20 февраля.