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Певец K-Pop-группы GOT7 помог игроку НБА впервые попасть в стартовый состав Матча звёзд

Певец K-Pop-группы GOT7 помог игроку НБА впервые попасть в стартовый состав Матча звёзд
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Тайский певец, рэпер, автор песен и танцор Бэм-Бэм, представляющий южнокорейскую K-Pop-группу GOT7, стал одной из причин, по которой форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс попал в стартовый состав на Матч звёзд НБА, сообщает SFGate. Как сообщает источник, в начале 2022 года Бэм-Бэм стал глобальным послом «Голден Стэйт», а вскоре написал пост в поддержку Уиггинса в голосовании на Матч звёзд.

Этот твит стал самым популярным в сети среди всех опубликованных для поддержки кандидатов на участие в Матче звёзд, набрав 68,1 тыс. лайков и 36,8 тыс. ретвитов.

Матч звёзд НБА пройдёт в Кливленде (США) 20 февраля.

Участники Матча звёзд от Западной конференции: Никола Йокич («Денвер Наггетс»), Эндрю Уиггинс («Голден Стэйт Уорриорз»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).

Участники Матча звёзд от Восточной конференции: Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Демар Дерозан («Чикаго Буллз»), Трей Янг («Атланта Хоукс»), Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»).

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