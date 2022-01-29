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Игрок ЦСКА стал MVP 23-го тура Евролиги

Игрок ЦСКА стал MVP 23-го тура Евролиги
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Центровой ЦСКА Никола Милутинов признан MVP 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.

В матче с УНИКСом (86:75) Милутинов набрал 17 очков (6/7 двухочковых, 5/8 штрафных) и 7 подборов при рейтинге эффективности 28 баллов. Сербский баскетболист стал MVP тура в пятый раз за карьеру.

В пятерку лучших игроков тура также вошли центровой АСВЕЛа Юссуфа Фалль (29 баллов, не был признан самым ценным игроком из-за поражения команды от «Барселоны»), форвард «Зенита» Алекс Пойтресс (27 баллов), форвард «Реала» Гершон Ябуселе (27 баллов) и защитник УНИКСа Лоренцо Браун (26 баллов).

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

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