Джеймса Хардена и «Филадельфию» подозревают в сговоре

Инсайдер Крис Хэйнс сообщил, что в случае перехода Джеймса Хардена из «Бруклин Нетс» в «Филадельфию Сиксерс» по схеме сайн-энд-трейд может начаться расследование на предмет сговора между игроком и клубом.



«Если Джеймс Харден перейдёт в «Филадельфию» по той схеме, которая сейчас обсуждается, то управленцы попросят лигу провести расследование на предмет сговора. Сейчас мы слышим много разговоров о «Филадельфии» и Хардене. Менеджеры готовы реагировать. Говорят, что в лигу будут поданы жалобы, чтобы было проведено расследование и выяснилось, был ли между сторонами предварительный сговор», — цитирует Хэйнса Bleacher Report.



Джеймс Харден стал баскетболистом «Нетс» в результате обмена из «Хьюстон Рокетс» по ходу сезона-2020/2021. В сделке были задействованы ещё две команды НБА — «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс». До перехода в «Бруклин» Харден 8,5 лет выступал за «Хьюстон».