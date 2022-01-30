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«Индиана» получила новое предложение по обмену Домантаса Сабониса

«Индиана» получила новое предложение по обмену Домантаса Сабониса
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Форвард «Индианы Пэйсерс» Домантас Сабонис может продолжить карьеру в «Торонто Рэпторс», сообщает HoopsHype. По информации источника, «Рэпторс» готовы отдать «Пэйсерс» взамен одного из своих ведущих форвардов камерунца Паскаля Сиакама.

После 50 матчей регулярного чемпионата НБА «Индиана Пэйсерс» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 18 побед и 32 поражения. Возглавляет конференцию «Майами Хит» (32-17). В Западной конференции первое место занимает «Финикс Санз» с 39 победами в 48 встречах.

В прошлом сезоне команда была девятой в конференции по итогам регулярного чемпионата и участвовала в турнире плей-ин, но не смогла пройти в плей-офф.

Сиакам в нынешнем сезоне в среднем набирает 21 очко, совершает 8,2 подбора и отдаёт 5,2 передачи.

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