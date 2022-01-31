«Финикс» обыграл «Сан-Антонио». «Юта» уступила «Миннесоте»

В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева победили со счётом 115:110 и продлили свою победную серию до 10 матчей подряд.

В составе «Финикса» 28 очков набрал Девин Букер, 26 очков на счету Микала Бриджеса. Самым результативным игроком «Сан-Антонио» стал Дуг Макдермотт, набравший 24 очка.

В параллельном матче «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Юту Джаз» на стадионе «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США). Победу со счётом 126:106 одержали хозяева.

31 очко заработал баскетболист «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс. Самым результативным игроком гостей был Боян Богданович, набравший 23 очка.