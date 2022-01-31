«Финикс» обыграл «Сан-Антонио». «Юта» уступила «Миннесоте»
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В Финиксе (США) на стадионе «Футпринт Центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Финикс Санз» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Хозяева победили со счётом 115:110 и продлили свою победную серию до 10 матчей подряд.
В составе «Финикса» 28 очков набрал Девин Букер, 26 очков на счету Микала Бриджеса. Самым результативным игроком «Сан-Антонио» стал Дуг Макдермотт, набравший 24 очка.
НБА - регулярный чемпионат
31 января 2022, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
115 : 110
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Финикс Санз: Букер - 28, Бриджес - 26, Пол - 20, Джонсон - 11, Бийомбо - 10, Уэйнрайт - 10, Макги - 5, Шамет - 3, Пэйтон - 2, Камински, Краудер, Надер, Пэйн, Смит, Шарич, Эйтон
Сан-Антонио Спёрс: Макдермотт - 24, Уокер - 22, Джонсон - 16, Джонс - 15, Примо - 13, Васселл - 7, Ойбанкс - 6, Ландейл - 5, Эрнангомес - 2, Бэйтс-Диоп, Кейкок, Коллинс, Мюррей, Пёлтль, Уайт, Уискэмп, Янг
В параллельном матче «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Юту Джаз» на стадионе «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США). Победу со счётом 126:106 одержали хозяева.
31 очко заработал баскетболист «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс. Самым результативным игроком гостей был Боян Богданович, набравший 23 очка.
НБА - регулярный чемпионат
31 января 2022, понедельник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
126 : 106
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 31, Макдэниелс - 22, Эдвардс - 15, Маклафлин - 12, Ноуэлл - 10, Принс - 10, Бисли - 8, Рид - 6, Вандербилт - 5, Найт - 5, Лейман - 2, Беверли, Больмаро, Окоги, Райт, Расселл
Юта Джаз: Богданович - 23, Конли - 22, Кларксон - 17, Батлер - 9, О'Нил - 9, Пэскелл - 9, Уайтсайд - 7, Гэй - 5, Азубуике - 3, Хьюз - 2, Гобер, Инглс, Митчелл, Форрест, Хаус
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