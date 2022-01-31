Трипл-дабл Дончича не помог «Далласу» обыграть «Орландо»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Орландо (США), в котором на стадионе «Эмвей-центр» «Орландо Мэджик» принимал «Даллас Маверикс». Победу в нём одержал «Орландо» со счётом 110:108.



Значительный вклад в успех гостей внёс Лука Дончич – 34 очка, 12 подборов и 11 передач. У «Орландо» выделился Чума Океке, на его счету 19 очков. Стоит отметить, Уэнделла Картера, на счету которого 14 очков и столько же подборов.



В параллельном матче в Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» «Милуоки Бакс» провёл игру с «Денвером Наггетс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 136:100.



Самым результативным игроком у «Денвера» стал Никола Йокич, набравший 18 очков и 15 передач. Лучше всех у «Милуоки» выступил Яннис Адетокунбо, у него 29 очков.