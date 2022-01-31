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Трипл-дабл Дончича не помог «Далласу» обыграть «Орландо»

Трипл-дабл Дончича не помог «Далласу» обыграть «Орландо»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Орландо (США), в котором на стадионе «Эмвей-центр» «Орландо Мэджик» принимал «Даллас Маверикс». Победу в нём одержал «Орландо» со счётом 110:108.

Значительный вклад в успех гостей внёс Лука Дончич – 34 очка, 12 подборов и 11 передач. У «Орландо» выделился Чума Океке, на его счету 19 очков. Стоит отметить, Уэнделла Картера, на счету которого 14 очков и столько же подборов.

В параллельном матче в Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» «Милуоки Бакс» провёл игру с «Денвером Наггетс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 136:100.

Самым результативным игроком у «Денвера» стал Никола Йокич, набравший 18 очков и 15 передач. Лучше всех у «Милуоки» выступил Яннис Адетокунбо, у него 29 очков.

НБА - регулярный чемпионат
31 января 2022, понедельник. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
110 : 108
Даллас Маверикс
Даллас
Орландо Мэджик: Океке - 19, Вагнер - 18, Энтони - 16, Вагнер - 14, Картер - 14, Бамба - 10, Харрис - 10, Саггс - 5, Росс - 4, Айзек, Браздейкис, Картер-Уильямс, Лопес, Мур, Скофилд, Фульц, Хэмптон
Даллас Маверикс: Дончич - 34, Брансон - 15, Крисс - 14, Грин - 11, Баллок - 10, Финни-Смит - 10, Пауэлл - 8, Клебер - 6, Браун, Браун, Бёрк, Марьянович, Нтиликина, Пинсон, Порзингис, Хардуэй-младший
НБА - регулярный чемпионат
31 января 2022, понедельник. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
100 : 136
Денвер Наггетс
Денвер
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 29, Холидэй - 14, Аллен - 11, Портис - 11, Миддлтон - 9, Wigginton - 7, Дивинченцо - 7, Коннотон - 5, Нвора - 5, Мэттьюз - 2, Адетокунбо, Лопес, Мамукелашвили, Оджелей, Хилл, Худ
Денвер Наггетс: Гордон - 24, Йокич - 18, Моррис - 18, Бартон - 15, Форбс - 14, Хиланд - 13, Грин - 9, Ховард - 9, Риверс - 8, Ннаджи - 6, Грин - 2, Казинс, Кампаццо, Маррей, Портер, Рид, Чанчар
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