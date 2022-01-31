ЦСКА определил две новые трансферные цели после выкупа Фримена

Московский ЦСКА раздумывает над приобретением разыгрывающего Уилла Каммингса («Метрополитан», Франция) и защитника Дариуса Томпсона («Локомотив-Кубань»). Об этом в своём «твиттере» сообщил инсайдер Маттео Андреани.
Отмечается, что ЦСКА окончательно согласовал переход защитника Аллерика Фримена из «Бурсаспора», но всё ещё рассчитывает усилить позицию первого номера.
27-летний Фримен проводит успешный сезон в турецком клубе, набирая в еврокубке 18,9 очка (четвёртое место в турнире), 2,1 подбора, 2,8 передачи в среднем за игру. Его средние показатели в турецкой лиге в этом сезоне составляют 20,6 очка, 3,1 подбора и 3,5 передачи за игру.
В турнирной таблице Евролиги армейцы располагаются на пятом месте. В следующем туре ЦСКА сыграет с «Анадолу Эфес». Встреча пройдёт в Москве. Начало запланировано на 20:00 мск.
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