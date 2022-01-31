Определён второй участник конкурса трёхочковых на Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Билли Бэрон стал участником конкурса трёхочковых бросков на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, сообщает официальный сайт турнира.
В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ Бэрон лидирует по количеству совершённых (73) и точных (34) трёхочковых, а также идёт третьим по проценту реализации дальних бросков (46,6%).
Конкуренцию защитнику «Зенита» на конкурсе трёхочковых составит Марио Хезонья — форвард УНИКСа стал первым игроком в истории Матчей звёзд Единой лиги ВТБ, который примет участие сразу в двух конкурсах. Два других участника конкурса трёхочковых Олимпбет будут объявлены лигой позднее.
Матч звёзд Единой лиги ВТБ состоится 20 февраля в Москве на «ВТБ Арене» и пройдёт в формате «Звёзды России» — «Звёзды мира».
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