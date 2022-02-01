Гомельский отреагировал на последние трансферные слухи вокруг ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением по поводу последних трансферных слухов, связанных с ЦСКА.

Напомним, ранее сообщалось, что московский клуб раздумывает над приобретением разыгрывающего Уилла Каммингса («Метрополитан», Франция) и защитника Дариуса Томпсона («Локомотив-Кубань»). Незадолго до этого была информация о том, что в команде может появиться американский защитник Аллерик Фримен.

«Дождусь официального сообщения о подписании хотя бы одного из игроков.

О трансфере Фримена пока никто не объявлял. А сербским агентам доверия нет. Может этой сплетней они поднимают стоимость своего клиента», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

Ранее была названа сумма, которую ЦСКА готов заплатить за выкуп Аллерика Фримена.