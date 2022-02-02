ЦСКА проиграл «Эфесу» в овертайме, растеряв преимущество +15 во второй половине

Завершился матч Евролиги, в котором московский ЦСКА на своей площадке принимал турецкий «Анадолу Эфес». Счёт встречи — 99:97 в пользу гостей.
Команды на протяжении всей встречи по очереди выходили вперёд. К старту решающего отрезка матча хозяева вели с преимуществом в семь очков (64:57), однако в заключительной десятиминутке подопечные Димитриса Итудиса начали испытывать проблемы и позволили команде из Стамбула не просто догнать себя, но и повести в счёте. ЦСКА уступал сопернику 2 очка, однако за 13 секунд до конца Дэниел Хэкетт исполнил успешный трёхочковый с фолом. Несмотря на это, уже в следующей атаке турецкая команда сделала счёт ничейным (86:86) и перевела игру в овертайм.
В овертайме ни одной из команд не удавалось оторваться, а решающий эпизод произошёл за 2 секунды до финальной сирены, когда баскетболисты ЦСКА вывели на открытый трёхочковый бросок Алексея Шведа, который свою попытку не реализовал. В итоге победу в матче праздновали гости.
После 22 игр чемпионата армейцы занимают пятую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 13 побед и 9 поражений. Клуб из Стамбула идёт 8-м (11-11).
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