УНИКС проиграл «Альбе» в Евролиге с разницей -28

Казанский УНИКС в очередном матче Евролиги с разгромным счётом уступил берлинской «Альбе» — 53:81. Самым результативным игроком встречи стал немецкий разыгрывающий хозяев Маодо Ло — 16 очков.

За весь матч российская команда лишь однажды повела в счёте — в самом начале подопечные Велимира Перасовича реализовали два двухочковых броска, однако «Альба» уже через несколько атак вышла вперёд и в течение матча лишь увеличивала своё преимущество. Немецкий клуб выиграл все четыре четверти, а перевес в счёте к концу игры составил 28 очков.

После 22 игр Евролиги УНИКС располагается на седьмой строчке в турнирной таблице с 12 победами и 10 поражениями. «Альба» занимает 15-е место, у неё 7 побед и 15 поражений.