УНИКС проиграл «Альбе» в Евролиге с разницей -28
Поделиться
Казанский УНИКС в очередном матче Евролиги с разгромным счётом уступил берлинской «Альбе» — 53:81. Самым результативным игроком встречи стал немецкий разыгрывающий хозяев Маодо Ло — 16 очков.
За весь матч российская команда лишь однажды повела в счёте — в самом начале подопечные Велимира Перасовича реализовали два двухочковых броска, однако «Альба» уже через несколько атак вышла вперёд и в течение матча лишь увеличивала своё преимущество. Немецкий клуб выиграл все четыре четверти, а перевес в счёте к концу игры составил 28 очков.
После 22 игр Евролиги УНИКС располагается на седьмой строчке в турнирной таблице с 12 победами и 10 поражениями. «Альба» занимает 15-е место, у неё 7 побед и 15 поражений.
Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
02 февраля 2022, среда. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
81 : 53
УНИКС
Казань, Россия
Альба: Ло - 16, Смит - 14, Сикма - 10, Зусман - 8, Ламмерс - 8, Олинде - 8, Да Силва - 6, Кумадже - 5, Делов - 3, Тиман - 3, Блатт, Маттиссек
УНИКС: Браун - 12, Джекири - 10, Браун - 8, Хезонья - 7, Брэнтли - 5, Канаан - 5, Списсу - 4, Узинский - 2, Воронцевич, Зайцев, Клименко, Мэйо
Комментарии
- 3 февраля 2022
-
01:06
-
00:57
-
00:50
-
00:30
- 2 февраля 2022
-
23:53
-
23:43
-
23:07
-
22:12
-
20:47
-
19:15
-
18:22
-
17:21
-
16:33
-
15:10
-
14:32
-
14:11
-
13:11
-
12:07
-
11:00
-
10:23
-
09:34
-
09:00
-
08:40
-
07:12
-
01:27
-
00:50
-
00:29
-
00:24
- 1 февраля 2022
-
23:38
-
22:52
-
21:40
-
20:45
-
20:35
-
19:23
-
18:54
Партнерский контент