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УНИКС проиграл «Альбе» в Евролиге с разницей -28

УНИКС проиграл «Альбе» в Евролиге с разницей -28
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Казанский УНИКС в очередном матче Евролиги с разгромным счётом уступил берлинской «Альбе» — 53:81. Самым результативным игроком встречи стал немецкий разыгрывающий хозяев Маодо Ло — 16 очков.

За весь матч российская команда лишь однажды повела в счёте — в самом начале подопечные Велимира Перасовича реализовали два двухочковых броска, однако «Альба» уже через несколько атак вышла вперёд и в течение матча лишь увеличивала своё преимущество. Немецкий клуб выиграл все четыре четверти, а перевес в счёте к концу игры составил 28 очков.

После 22 игр Евролиги УНИКС располагается на седьмой строчке в турнирной таблице с 12 победами и 10 поражениями. «Альба» занимает 15-е место, у неё 7 побед и 15 поражений.

Евролига. Регулярный чемпионат. 22-й тур
02 февраля 2022, среда. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
81 : 53
УНИКС
Казань, Россия
Альба: Ло - 16, Смит - 14, Сикма - 10, Зусман - 8, Ламмерс - 8, Олинде - 8, Да Силва - 6, Кумадже - 5, Делов - 3, Тиман - 3, Блатт, Маттиссек
УНИКС: Браун - 12, Джекири - 10, Браун - 8, Хезонья - 7, Брэнтли - 5, Канаан - 5, Списсу - 4, Узинский - 2, Воронцевич, Зайцев, Клименко, Мэйо
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