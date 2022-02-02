ЦСКА потерял двух игроков из-за травм в матче с «Анадолу Эфес»

ЦСКА потерял из-за травм тяжёлого форварда Йоханнеса Фойгтмана и центрового Джоэла Боломбоя по ходу матча 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги против «Анадолу Эфес», сообщает официальный сайт клуба.



Фойгтман в первой четверти встречи получил повреждение колена. Боломбой травмировал мизинец во время неудачного данка в третьей четверти. Оба игрока досрочно завершили матч.



ЦСКА уступил действующему чемпиону Евролиги в овертайме – 97:99. ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги. Команда одержала 13 побед при девяти поражениях. «Анадолу Эфес» поднялся на восьмую позицию, у команды 11 побед и 11 поражений.



В следующем туре Евролиги ЦСКА дома сыграет с немецкой «Альбой» 4 февраля. «Анадолу Эфес» в этот же день на своей площадке встретится с французским АСВЕЛом.